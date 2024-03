RHEDEN – Zaterdag 16 maart houdt Wiekentrheden van 15.00 tot 17.00 uur een gedichtencafé in Rheden. (Podium)dichter Ester Naomi Perquin presenteert al jaren de Nacht van de Poëzie en was in 2017 Dichter des Vaderlands. Om haar schrijversopleiding te bekostigen werkte zij als cipier, wat terug te lezen is in haar bundel Celinspecties. Haar werk wordt besproken tijdens een gedichtencafé in Rheden. Iedereen die wil meedoen is welkom, voorkennis is niet vereist. Deelname is gratis. Aanmelden kan via margostratumvan@gmail.com, deelnemers ontvangen het adres na aanmelding.

wiekentrheden.nl