Galerie ’t Arthuus opent de Beeldentuin

LOENEN – Na een winterslaap opent Galerie ’t Arthuus in Loenen tijdens het paasweekend de beeldentuin weer. Er is hard gewerkt om de tuin op te knappen, bankjes te schilderen en nieuwe kunstenaars te zoeken.

Er zijn beelden van onderandere Chris Hendriks, Lyda Dirkse en Mieke Diekmann te bewonderen. Chris Hendriks geeft de tuin een bijzondere sfeer met zijn bronzen scheepswrakken, steigers en afgelegen huizen op palen. Zijn beelden kunnen binnen en buiten staan. Van Lyda Dirkse komen er beelden in keramiek met glas. Het is een spannend spel van licht en kleur. De beelden in brons met RVS van Mieke Diekmann zijn figuren in een dans gevangen.

De galerie en beeldentuin zijn in principe elk weekend geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. “Maar heel soms komt er iets anders leuks op ons pad”, aldus Mieke. Kijk voor actuele openingstijden op arthuus.nl of bel Mieke op 06-51447588. Op Tweede Paasdag is de galerie van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

arthuus.nl