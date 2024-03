Friederike Kleijn nieuwe stadsfotograaf Doesburg

DOESBURG – Friederike Kleijn is de nieuwe stadsfotograaf van Doesburg. Op initiatief van de gemeenteraad is er ruimte gecreëerd om jaarlijks een stadsfotograaf te benoemen.

Voor de benoemingsperiode van februari 2024 tot en met januari 2025 konden kandidaten tot 20 januari hun foto en motivatie insturen. Begin februari heeft de jury een winnaar gekozen: Friederike Kleijn. In maart benoemt de gemeenteraad haar nog officieel.

De stadsfotograaf is een initiatief van het CDA in Doesburg, die ook het ‘gewone’ leven in het Hanzestadje graag op beeld vastgelegd ziet worden. “Doesburg is zoveel meer dan alleen de binnenstad. De stadsfotograaf wordt ook een ambassadeur die de inwoners van de stad met elkaar verbindt”, vertelt CDA-raadslid en tevens jurylid Wim Robbertsen. Het betreft een onbezoldigde, eervolle functie. De stadsfotograaf legt, aan de hand van thema’s, ontwikkelingen en hoogtepunten van Doesburg vast. Daarbij gaat het nadrukkelijk om de interactie tussen de inwoners met de stad. Vastgelegd door de ogen van een Doesburger. Het gaat daarbij om de normale, dagelijkse zaken en dus niet (of veel minder) over toerisme. De jury, bestaande uit Loes van der Meijs-van de Laar (burgemeester) Wim Robbertsen (CDA raadslid), Cees Duindam en Robbin van Turnhout, kon kiezen uit vier uitstekende kandidaten. Na een sollicitatieronde en goed beraad bleken alle juryleden één dezelfde favoriet te hebben. In maart benoemt de gemeenteraad Friederike nog officieel als stadsfotograaf. Haar werk wordt gepubliceerd op sociale media en in Regiobode. Aan het eind van de benoemingsperiode wordt een expositie gehouden.