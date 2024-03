Foi,foi: Kinderwiesheid

Bie ut older wörden komp de herinneringen an vrogger bie un gesprek vake weer noa boaven. Pas elejen was ik nog an de proat met un man, un tachtiger, die mooie (soms ok minder mooie) herinneringen hef an zien lèven. Toen hee zestien joar was vroegen ze um of hee ok leider wol wörden bie de Zundagschole. De kinderen in de lèèftied van de legere schole mossen doar van de olders hen. De hervormde karke had doar un zaaltje veur en op zundagmargen kregen de kinderen van de leiders en leidsters biebelles. Eigenlijk gien les. D’r wörden mooie begriepelijke biebelverhaaltjes verteld. Doarbie deden ze spelletjes en mochten ze van papier, katoen en ander spul leuke dingen maken. Eerst gingen de kinderen un aantal joaren noa de Zundagschole en de grotere kinderen gingen dan oaver noa de Jeugdkark.

De man is 26 joar leider ewes bie de Zundagschole. Lange tied bie Betsie. Met plezier keek hee hierop terugge. Samen met Henk en met Marie achter ut orgel. In ut geheugen van Arie bint nog een aantal leuke veurvallen blieven hangen. Met veul plezier kan hee doaroaver vertellen. Op un zundag vertellen Arie oaver Jezus als verlosser van de mens. In die tied was juffrouw Tania in Loenen verloskundige. Vroedjuffer heten dat toen nog. Arie wol weten of de kinderen dat un bitjen begrepen hadden van Jezus de verlosser. Chris, un vernemstig jongetje, had wel is eheurd van verloskunde en stak de vinger op. Hee zei: “Ik weet wel wie de verlosser is, dat is juffrouw Tania!!”

Ut begrip ‘zunde’ was veur de kinderen ok moeilijk um dat te begriepen. Arie proberen dat goed uut te leggen maar ut maken gien indruk op de jongens. Bart had eheurd dat ut peerd van Schoolderman was dood egoan. Hee zei tegen de leider: “Ik weet wel wat zunde is, dat is as oe peerd dood geet!

Teksten van de psalmen vonden de kinderen ok moeilijk um te begriepen. Een van de teksten was: “Ik zal mij buigen op uw eis”. Ut was knap winter. Un kind had ut goed begrepen en un meisje zei tegen de leider: “Ik zal mij buigen op het ijs.” Het bijbelse woord ‘lof’ had voor de kinderen een andere betekenis en dachten aan un soort gruunte. Een van de kinderen wist de tekst nog en zei: “Ik zal U dienen met lof en prei!”

Het bijbelse verhaal oaver de starke Simson maakte op Harm veul indruk. Thuus vertellen hee zien moeder dat de juf had verteld oaver Zeesop of zo. Dat was un ‘Gods starke’ vent.

De leider vroeg ok an de kinderen of ze ok wisten wie Calvijn was. Un jongetje wist ut wel en zei: “Dat is de slasaus van Calvé.”

Appie was ok un ventje die goed opletten. Maar ok menen dat hee ut altied wist. Appie was un echte Loenermarkfan. Arie leerde de kinderen ut versje: ‘Dank voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag’. De leider vroeg an de kinderen um zelf in te vullen woar ze veur konden danken. Appie wist ut meteen en zei: “As Loenermark wint van Eerbèèkse Boys….”

Goed goan,

Martien, de Platschriever uut Loenen

Ut juuste moment um uut te rusten is krek wanneer ie doar gien tied veur heb..