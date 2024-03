Foi, Foi: Vissen en lèzen

Veurige weke kwam ik Tinus tegen. Tinus vertellen mien un verhaal van un buurman Jan en buurvrouw Truus. Foi, foi wat kunt die vrouwen soms strabant wèzen. Die buurman had doar ok met te doen. De buurman was un liefhebber van vissen. Hee moch dat graag doen. Vake trok hee d’r alleen op uut. Op un zoaterdag wol hee ok weer goan. Zien vrouw vond d’r eigenlijk niet zo veul an weer de hele dag alleen te zitten. Ze was un liefhebber van lèzen en was bezig met un dik bar mooi boek. Zee zei: “Wit ie wat, ik goa wel mee. Ut is arg mooi weer en ik kan door heerlijk an de waterkante zitten. Lekker rustig lèzen. Gien gedram an de kop. Dat liek mien wel.” De buurman vond dat prima en zo gingen ze op pad noa un grote plas doar in de buurte. Hee kon doar un böötjen lenen van un goeie bekende.

Toen ze doar waren pakken de buurvrouw de stoel en zoch un mooi plaatsien op aan de waterkant. Ze pakken ut boek d’r bie en was noa effen tied al heel var weg in ut verhaal woarin un bult narigheid, maar ok mooie dingen gebeuren.

De buurman pakken zien visspullen bie mekare. Hee noa de boot toe, alles doar in epak en un endjen ut water op. Maar ut zat de hengelaar niet mee. Uren zat hee doar noa de dobber te turen en te loeren maar nauwelijks beet. Woar an lag wist hee niet. Zien geheime recept veur ut vissenvoer hielp noe ok niks. Ze deden helemoal niks. Nao un paar uur had hee d’r balen van en ging noa de kante um wat te drinken en un proatjen te maken met zien vrouw. Maar dat pakken kats verkeerd uut. Truus was zo verdiept in alles wat d’r in ut boek gebeuren dat zee niks hebben mos van dat genöttel (gezeur) van heur man die an de proat wol. Zee zei al un paar keer dat hee zich stille mos hollen, ze wol graag ut boek uutlèzen. Ut was arg spannend. Maar ut hielp weinig, Jan bleef maar proaten en proaten. Truus steet nargens veur en liep noa de boot. Stappen in en roeien un endjen ut water op en ging doar zitten lèzen. De man had ut noakieken. Maar wat gebeuren d’r effen later?. De politie kwam langs en stak ok bie Truus an um te controleren of zee de vispapieren had. Dat had zee natuurlijk niet. Zee zei: “Maar ik bin niet an ut vissen maar an ut lezen, dat zie’j toch wel?” Maar ze wollen heur toch un bekeuring geven umdat ze wel alle visspullen in de boot had liggen. Ze wollen heur naam weten. Maar ze zei: “As ule mien bekeurt geef ik ule an veur aanranding!” “Hoezo?”, zeiden de conroleurs. “Nou”, zei ze, “ule kunt wel niet wat hebben edoan maar ule heb de atributen d’r wel veur.” De controleurs konden de humor d’r wel van inzien en gingen lachend varder.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Blaffende honde biet niet, blaffende mensen wel