Foi, foi: De valse noot…

Un muzikant an disse kante van de Iessel, wiele nuump um veur ut gemak maar Jan, was d’r altied veur te vinden um d’r iemand tussen te nemmen. Wat had hee doar altied un schik van. Ut was nog niet eluk um Jan ok is op zien nummer te zetten. Hee was altied scharp as zien kameroaden in de buurte waren, want hee wist ut: vrog of late dan mos hee d’r an geleuven. Toch is Jan mooi de pineut ewörden. Foi, foi wat hef hee d’r later vake umme motten lachen. Want wat heb ze met Jan uut ehaald?

Links en rechts van um zaten luu met utzelfde instrument. Ze prakkezeren zich suf hoe ze Jan noe toch is te pakken konden nemmen. Zien linkerbuurman had un plan. Ut duren un paar repetities veurdat hee de kans kreeg um zien plan uut te voeren. De buurman maken gebruuk van ut feit dat muzikanten onder ut bloazen vake de muziekblajen umme mot sloan. Ut mot dan heel rap gebeuren want ut bloazen mot deurgoan zonder un noot te loaten vallen. Ze kunt dat altied heel handig en snel. De buurman hoapen dat Jan dit noe ok heel rap zol doen want wat had de grapjas edoan? Toen Jan bie un körte pauze effen weg mos stoppen hee heel rap un plate van un mooie spetter van un blote vrouw tussen ut muzieknummer. Halverwege ut nummer mos Jan rap ummesloan. Ze waren benieuwd noa ut resultaat. As Jan toevallig veur dat hee begon met speulen ut blad had ummeslagen was de grap vot. Wat zol d’r gebeuren? Zien linker en rechterbuurman wachten in spanning af.

Ut lukken prima. De dirigent gaf ut teken dat muzikanten konden beginnen. Jan speulen met zien instrument vlot mee. Hee had goed de gang d’r in toen ut tied was umme ut blad umme te sloan. Hee deed dat rap maar wat zag de muzikant noe. Gien noten maar de joekels van un schone blote vrouw. Jan was zo verrast van deze verpletterende schoonheid dat hee pardoes inplaats van un paar lage tonen ineens hard uutschoat met een reeks hoge tonen. De dirigent wist niet hoe hee ut had en tikken af. Ok de andere muzikanten keken richting Jan die ut fotoblad hoge hield en konden toen begriepen wat de oorzaak was van ut uutschieten van de muzikant die anders gien valse noot uutbrach. Wat hadden ze d’r allemoale un schik umme. De dirigent kon de grap wel waarderen, maar liet de jongens toch rap weer varder speulen want ok veur un dirigent is tied geld. Ut sprèèk vanzelf dat Jan later bie un pilsjen de jongens d’r flink van langs hef egeven. Wie um ut kunstjen hef eflik is hee nooit te weten ekommen, maar ut viel wel op dat Jan altied veurdat hee begon zien muziekblaadjen ut effen ummedreeien. Ie kunt nooit weten met zulke kameroaden um oe hen….

Goed goa,

Martien, De Platschriever uut Loenen

‘Dent kan zo akelig liegen: ie kunt um nog niet vertrouwen as hee goeie margen zeg’