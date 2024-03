Foi, Foi: De krekel

In ut Darpshuus in disse streek komp niet allenig ’s oavonds veul verenigingen bie mekare veur biljarten, volleybal, zingen en wat al niet meer. Ok oaverdag is d’r meestal wat te doen. Vrouwluu doet an gymnastiek, volksdansen of wat anders.

De vrouwen van de gymclub komp elke wèke bie mekare. Ze krieg de beentjes goed lös en maak un bult schik met mekare. Ze proat d’r wat af. Ze goat d’r allemoal graag hen en dat kump natuurlijk ok deur leider Gert die d’r goed slag van hef um met de vrouwluu umme te goan. De vrouwen meug um graag liejen, allenig hef hee un mankement. Ut laatste kwartier geet hee altied met de vrouwluu volleyballen. Maar hoe hee dat noe dut dat weet gien mense, maar Gert wint altied.

De vrouwluu hadden wat van Gert eheurd en wollen noe toch is precies vernemmen wat d’r noe an de hand was ewes bie um thuus. As vrouwen wat weten wilt komp ze doar altied achter, zo handig bint ze wel. Ok de vrouwen van de gymnastiek. An ut eind van ut seizoen bint ze uut goan eten. Noa ut éten, wat hartstikke lekker was, vroegen ze bie un borrel an Gert hoe ut met de krekel in zien huus was. Ze hadden d’r ut een ander oaver eheurd en wollen noe krek van um weten hoe dat egoan was. De leider deed ut helemoal uit de doeken. Hee zei: “Ik zal oele dat effen vertellen. As ik in huus was piepen d’r altied wel wat. Ut zat un bitjen hoge an de zolder. Ik heb ut d’r met de familie en buren d’r oaver ehad hoe dat noe zo kon. Gien mense die un oplossing kon geven. Elke keer as ik ut d’r met iemand oaver had ging ik met die persoon de kamer in. En as ik dan met mien handen noa ut plafond wees, woar dat ding mos zitten, dan ging ut weer van: piep, piep, piep… Krek of ut beesien dan schrok. Gien mense kon ut beesien zien en zo’n krekel (ze nuump ut ok wel un hiempien) is ok nog niet zo klein. Verduld, ik kon um toch goed heuren en ik maar loeren en maar aanwiezen. Doar ging ut weer van piep, piep, piep, töt vervelends toe.” Niemand die d’r wat van snappen. Toch wist iemand de oplossing. Un bekenden van mien kwam is kieken en zee wist meteen de oorzaak. Zee zei: “Dat is toch niet zo moeilijk um de oorzaak te achterhalen. Kiek a’j doar zo stoat te zwaaien kom ie in de stroale van de rookmelder en dan begint dat ding zo naar te piepen. Dat is gien krekel maar gewoon de pieptoon van de melder. Ie mot dat ding gewoon wat anders afstellen. Dat hek edoan en oaver was ut gepiep. Noe weet iele alles zoals ut is gebeurd.”

Wat heb de vrouwluu toch moet lachen um dat verhaal van Gert die anders altied zo bar vernemstig is. Samen heb ze d’r un paar op edronken en un toost uut ebrach op hun leider die noe van heel wat narigheid is verlost!

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Burenhulp is echte noastenhulp