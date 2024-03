REGIO – Iedereen die geregeld naar Arnhem en/of de Liemers fietst – en zo de A12 en gemeentelijke en provinciale wegen ontlast – kan meedoen met de FietsChallenge Liemers & Arnhem.

Het doel is om mensen uit de regio te stimuleren om de fiets te omarmen als een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Deze keer is er een speciale lente-editie, die loopt van woensdag 20 maart tot en met woensdag 19 juni. Iedereen kan meefietsen voor een goed doel, persoonlijke gezondheid of besparing op benzinekosten. Deelname is gratis, en aanmelden kan via www.fietschallengea12.nl.

Met de fietsapp wordt bijgehouden hoeveel kilometers je fietst, en de verzamelde punten worden omgezet in een donatie aan goede doelen naar keuze in De Liemers of Arnhem. Fietsen tijdens de spits levert dubbele punten op. Deelnemers kunnen ook persoonlijke uitdagingen aangaan en maandelijks prijzen winnen.

De FietsChallengeA12 wordt georganiseerd door het programma A12 Slim Reizen. In dit programma werken het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen uit de A12-regio samen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Dit doen zij door reizigers en bedrijven te stimuleren om anders te reizen op het traject A12 Arnhem-Duitse grens. Het project A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg, het regionale programma voor een schonere en beter bereikbare regio.