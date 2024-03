Femke Boor wint Rhedense voorleeswedstrijd

DIEREN – Femke Boor van basisschool De Arnhorst in Velp heeft dinsdag 27 februari de Rhedense voorleeswedstrijd gewonnen in de Zoomerij Dieren. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd.

Zeven kandidaten lazen ieder een fragment voor uit een zelfgekozen boek, na introductie door presentator Carolien van der Waarde, leescoach van de Zoomerij. De jury bestond uit burgemeester Carol van Eert en Jessica Verhoef van boekhandel Jansen & De Feijter uit Velp. De jury lette op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en het contact van de voorlezer met het publiek.

Winnares Femke las een fragment voor uit het boek De griezels van Roald Dahl. De jury prees haar om haar inleving en perfecte timing.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.