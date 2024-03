Expositie in Oranjerie

DIEREN – Renneke van der Linden exposeert in maart, april en mei met haar schilderijen in café de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren. Ze schildert al jaar en dag met plezier. Voor de expositie bij de Oranjerie brengt ze een flink aantal dierenschilderijen mee. Verder zijn er werken te zien over Pakistan, Cuba, Kenia en Frankijk. Maar ook de vijver achter haar huis in Arnhem is te bezichtigen. Ook zijn er schilderijen van haar geboorteland Pakistan en reizen die haar inspireerden, zoals naar Cuba.

De expositie kan worden bezichtigd tijdens de openingstijden van het café, van woensdag tot en met zondag, van 10.00 uur tot 18.00 uur.