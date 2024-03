Expositie iconen in kringloop

EERBEEK – Tot 5 april zijn er een aantal iconen van onder andere Els van den Eertwegh-Gubbels te bekijken in kringloopwinkel de Bongerd in Eerbeek. Een aantal van de iconen is ook te koop.

Vanaf haar jeugd tekent en schildert Els met potlood, houtskool, en Oost-Indische inkt, waterverf, later met aquarel en olieverf.

Sinds 2001 verdiept zij zich ook in achtergronden en in de ambachtelijke manier waarop iconen gemaakt worden.

Zij heeft verschilden schilderlessen gevolgd om haar technieken te verbeteren. De iconen zijn op donderdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur te bekijken.

kringloopdebongerd.nl