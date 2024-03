Eten voor alleengaanden in Drempt

DREMPT – De eerstvolgende maaltijd voor alleengaanden in het Dorpshuis van (Voor-Drempt) is op woensdag 13 maart. De aanvang is 17.00 uur en de zaal is open om 16.45 uur. Opgeven kan tot en met zondag 10 maart bij Pieternel van Voorst, 06-27308809 of jansenvanvoorst@gmail.com. De maaltijd voor alleengaanden is altijd op de tweede woensdag van de maand. Het adres van het Dorpshuis is Kerkstraat 89 in (Voor-)Drempt.