Enthousiaste opruimers op pad in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Afgelopen zaterdag was het weer Landelijke Opschoondag. Ondanks de winterse buien was er ook dit jaar weer een grote opkomst van vrijwilligers. In Rheden en Dieren werden meerdere opschoonactie sgeorganiseerd. De zwerfafvalbrigade ‘Heel Velp Schoon’ was de week ervoor actief.

Naast de georganiseerde acties waren er ook veel aanmeldingen van kleinere groepen die met buurtgenoten of familieleden de eigen wijk introkken. Ook de allerkleinsten deden dapper mee. Vanuit het bedrijfsleven werd er dit jaar meegedaan door Shampoobars uit Spankeren en het Rhederhof in Rheden. Gezamenlijk werd er ruim 400 kilo zwerfafval verwijderd uit het straatbeeld in de gemeente Rheden.