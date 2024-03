Energietoeslag ook voor middeninkomens in gemeente Rheden

GEM.RHEDEN – Niet alleen inwoners van de gemeente Rheden met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag. Ook inwoners met een middeninkomen kunnen de toeslag aanvragen. De gemeente ontving vanuit deze doelgroep tot nu toe nog maar weinig aanvragen en roept mensen op alsnog te kijken of ze in aanmerking komen. De energietoeslag bedraagt 1.300 euro en kan nog tot 1 juni 2024 aangevraagd worden.

De gemeente Rheden heeft de regeling uitgebreid, zodat meer huishoudens recht hebben de toeslag. Met deze verruiming wil de gemeente nog meer mensen met hoge energiekosten helpen. Een huishouden met een inkomen tot en met 150 procent van de bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de toeslag. Vorig jaar lag deze grens op 120 procent van de bijstandsnorm. “Steeds meer mensen hebben moeite met rondkomen. De stijgende kosten voor levensonderhoud én energie zijn hiervan de oorzaak. De gemeente Rheden wil deze mensen tegemoetkomen door de energietoeslag voor een grotere groep inwoners beschikbaar te stellen en hiermee meer inwoners te helpen”, aldus wethouder Gea Hofstede.

Huishoudens die in 2022 of 2023 de energietoeslag ontvingen waarvan de situatie niet is veranderd, kregen de toeslag automatisch op hun bankrekening gestort. Overige huishoudens kunnen tot 1 juni 2024 digitaal een aanvraag doen via www.rheden.nl/energietoeslag.

Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden. Inwoners die het lastig vinden de aanvraag digitaal te doen, kunnen voor hulp langskomen op de inloopspreekuren van de Formulierenhulp. Die zijn op maandag van 9.30 tot 11.30 uur in het Duynhuis in Dieren. Op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur in Buurthuis de Poort in Velp en op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis in Rheden.