Emeritus pastor Jan H. te Molder overleden

ARNHEM/DIEREN – Emeritus pastor Jan H. te Molder uit Dieren is op donderdag 29 februari overleden op 91-jarige leeftijd. Vanaf oktober 1998 was hij als emeritus pastor werkzaam voor de voormalige parochiegemeenschappen aan de Veluwezoom die nu onder de parochie Sint Eusebius (Arnhem) vallen. In die tijd heeft hij veel gedaan voor deze katholieke gemeenschappen in het bijzonder voor de gemeenschap in De Steeg. Hier woonde hij ruim 16 jaar in de pastorie, alvorens hij naar Dieren verhuisde.

Hij wist tot zijn 90e levensjaar steeds jong en oud te inspireren in zijn voorgaan, zijn overwegingen en in zijn kennis over de christelijke kunst en cultuur. Daarbij voelde hij zich altijd oprecht betrokken bij de lokale gemeenschap en kon met gevoel voor empathie God en de mensen dienen. Bij zijn 60-jarig priesterjubileum in 2018 bleek hoezeer velen hem als priester en mens waardeerden.

Op zaterdag 9 maart, aanvang 11.00 uur, zal in dankbaarheid de Eucharistie voor zijn uitvaart in de RK Emmaüskerk in Dieren worden gevierd. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de nabijgelegen RK begraafplaats aan de Harderwijkerweg in Dieren. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Jan Jansen, tel. 06-53806760.