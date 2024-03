Els ruilt legpuzzels: “Het is duurzaam en je maakt een praatje”

DE STEEG – Een legpuzzel maak je maar een of twee keer en dan belandt die in de kast. Dat is jammer, vindt Els Brandsen (75) uit De Steeg. Sinds januari ruilt ze daarom puzzels met andere puzzelaars.

Aan de grote tafel ligt een half afgemaakte puzzel van in totaal duizend stukjes. Ernaast liggen puzzelstukjes in kleur gesorteerd. “Ik puzzel nogal veel”, zegt Els Brandsen. “Op mijn verjaardag en met Sinterklaas kreeg ik puzzels en ik kocht er ook weleens eentje bij de kringloop. Maar op een gegeven moment had ik een hele stapel. Toen bedacht ik dat ik wel puzzels kon gaan ruilen. Een puzzel maak je toch niet vaker dan een of twee keer.”

Liefst in doos

Tot eind 2022 had Brandsen een antiekzaak, De Vondst Antiek. Toen ze daarmee stopte kwam onder meer de serre van haar huis, met uitzicht op de straat vrij. De Steegse vrouw bedacht eind vorig jaar om daar een tafel met puzzels neer te zetten. Aan het raam plakte ze een A4’tje met de tekst ‘Gratis Puzzelruil. Kom een puzzel brengen en haal hier een puzzel op. (…) Alleen puzzels van 500 tot 1500 stukjes. Alleen complete puzzels, liefst in doos.” Ook via de buurtapp Nextdoor deed ze een oproep.

En ja, het werkt, zegt Brandsen. Zo’n drie tot vier keer per week komt er iemand aan de deur om legpuzzels te ruilen. “Soms brengt iemand twee puzzels en neemt er ook weer twee mee. Vanochtend kwam iemand nog een tas met vier puzzels brengen. Het zijn mensen uit De Steeg maar er kwam ook een keer een toerist langs om te ruilen. Hij zat in de buurt op de camping en had zijn puzzel af. Dat is mooi. Ruilen is duurzaam en je hebt nog eens een kletspraatje.”

Van Haasteren

Brandsen hoeft nou geen puzzels meer te kopen. “Als er een puzzel binnenkomt die ik leuk vind, dan maak ik hem eerst zelf en zet hem daarna ik de serre. Ik ben een luie puzzelaar; voor mij moeten ze niet te moeilijk zijn. Een puzzel met alleen maar dezelfde kleuren maak ik niet. Ik houd van Jan van Haasteren maar ook stadsgezichten vind ik wel aardig. Het liefst maak ik puzzels van duizend stukjes.”

Puzzelen doet Brandsen vooral in de herfst en winter. In de lente en het voorjaar is ze druk met haar volkstuin en het organiseren van activiteiten in De Steeg. Zo is ze de drijvende kracht achter de Markt op Steeg – die dit jaar op 20 april wordt gehouden – en de oogstmarkt. Maar als het slecht weer is, dan zit ze elke dag wel even aan de grote tafel. “Het is gewoon fijn om even helemaal nergens aan te denken. En ja, het is een beetje verslavend. Soms zit ik zo twee uur achter elkaar te puzzelen; je wilt verder. Het is net als met bosbessen plukken: daar zie je nog wat en daar … Je gaat steeds door.” Ze lacht. “Maar het is natuurlijk een onbenullige bezigheid.”

Iedereen die puzzels wil ruilen, kan een appje sturen naar 06-43895088.