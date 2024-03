Elf raadsvoorstellen op de agenda van drie raadsfora

GEM.BRUMMEN – De negentien gemeenteraadsleden van Brummen buigen zich in maart over elf concrete raadsvoorstellen. Op 21 maart doen ze dit tijdens een besluitvormende vergadering, maar twee weken eerder komen de voorstellen op tafel tijdens de raadsfora. De agenda en bijhorende stukken zijn weer te vinden op de raadswebsite brummen.nl/gemeenteraad. De raadsfora zijn op donderdag 7 maart om 19.00 uur.

Om 19.00 uur start het eerste forum in de raadszaal, namelijk het forum Bestuur. Op de agenda van dit forum staan enkele vaste agendapunten, zoals de lijst met ingekomen en verzonden stukken en het inspreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Inwoners die van het spreekrecht gebruik willen maken kunnen dit doorgeven aan de raadsgriffier via griffie@brummen.nl of 0575-568531. Ook buigt dit forum zich over een voorstel waarin de gemeenteraad het college opdracht geeft om een onderzoeksrapport op te stellen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen.

Twee gelijktijdige fora

Na afloop van het forum Bestuur, starten gelijktijdig twee andere fora. In vergaderzaal Leuvenheim komen vijf voorstellen aan bod tijdens het forum Fysieke Leefomgeving. Het gaat daarbij om vier bestemmingsplannen. Deze hebben betrekking op de percelen Weg over ’t Hontsveld 20 en de Emperweg 80 in Empe, de Windheuvelstraat 11 in Brummen en de Spankerenseweg 57 in Leuvenheim. Ook ligt er een voorstel op de vergadertafel om een krediet beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek voor drie locaties waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.

Vanaf 21.00 uur start in de raadszaal een gecombineerd forum Bestuur/Sociaal Domein. Hierin worden ook vijf raadsvoorstellen besproken, die allemaal te maken hebben met gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Brummen deel uit maakt. Zo gaat het om de wijziging van de gemeentelijke regeling voor Tribuut, de aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen voor zowel PlusOV als de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Twee voorstellen gaan over de regionale GGD. Naast een voorstel over de wijziging van dit samenwerkingsverband, bespreken de raadsleden ook de uitgangspuntennotitie 2025 van de GGD.

De raadsfora in de raadszaal zijn voor belangstellenden live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. Dit geldt niet voor het forum Fysieke Leefomgeving in vergaderzaal Leuvenheim.