Eerste boom geplant voor Van Hedelbos

BRUMMEN – Voor hij afscheid nam van de gemeente waar hij tien jaar burgemeester is geweest, moest Alex van Hedel nog even flink aan de slag. Hij heeft de eerste lindeboom geplant van een nieuw bos in Cortenoever dat zijn naam gaat dragen.

Het was Van Hedels eigen idee om een boom te planten voor elke nieuwe inwoner van de gemeente Brummen. Dit plan was nog niet uitgevoerd en het vertrek van de burgemeester was voor het gemeentebestuur een mooie gelegenheid om dit idee alsnog vorm te geven. Dit najaar wordt een boom geplant voor iedere nieuwe inwoner uit de periode dat Van Hedel burgemeester was. Het gaat om 7467 nieuwe inwoners door verhuizingen en geboortes.

Van Hedel was tien jaar burgemeester van de gemeente Brummen. Op 5 februari 2014 werd hij aangesteld als waarnemend burgemeester na het vertrek van Niels Joosten. Op 27 maart 2015 is hij geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. De gemeente kijkt terug op deze periode met Van Hedel als een kundige burgemeester, maar ook als toegankelijke en betrokken persoon.

Als blijvende herinnering wordt het nieuwe bos naar hem vernoemd. Dit bos telt ongeveer 3000 bomen en komt tussen het Gat van Cortenoever en de N348. Er komt nog een bankje met een qr-code die verwijst naar de achtergrond van dit bos en de relatie met de naamgever. Van Hedel heeft al een naambordje onthuld.

De overige bomen worden dit najaar geplant aan de Boshoffweg in Eerbeek.

Foto: Huib Mekers