Een Stief Kwartiertje: Predator

En daar zijn ze weer: canis lupus oftewel de even gevreesde als geliefde als omstreden wolven. Met hun soepele tred gaan ze richting provinciehuis om voor hun voortbestaan op de Veluwe te pleiten, desnoods met een veelkleurig bespoten vacht. Ze mijden in eerste instantie de fractiekamer van de BBB, want daar zijn ze hun leven niet zeker en nemen hun toevlucht tot de kamer van de Partij voor de Dieren. Vooralsnog zijn ze even veilig maar voor hoelang? De discussie over hun verblijf in onze regio is opnieuw opgelaaid.

De kern bij dit vraagstuk is natuurlijk wat voor natuur we in dit landje willen en kunnen we nog wel spreken van natuur als we die volledig naar onze hand willen zetten.

We hebben in de afgelopen eeuw onze natuur opgeofferd aan onze vergaande en verfijnde manier van succesvol voedsel produceren en allerlei vormen van recreatie. Daarbij heeft het belang van de mens en zijn welzijn vooropgestaan en dat dit ten koste is gegaan van de andere organismen is evident. We hebben zo van de natuur een dierentuin gemaakt met her en der wat bomen en planten; alles afgebakend, controleerbaar en beheersbaar. Natuurorganisaties met hun grote vrijwilligerslegers proberen te redden wat er te redden valt en binnen de overheden is dat besef zelfs doorgedrongen, maar er waait momenteel een politieke wind in het land die de natuur aan onze wil ondergeschikt wil maken. De vestiging van de wolven is echter een zegen voor de discussie, al bevestigt hun terugkomst vooralsnog onze benauwde visie op de natuur.

Inmiddels is al duidelijk geworden dat nog te weinig schapenhouders wolf-werende rasters plaatsen, hoewel het aantal aanvragen fors is gestegen. Vergoedingen, ook voor doodgebeten schapen, trekken de boeren vooralsnog onvoldoende over de streep. Daarnaast zijn meer schapen gedood door het blauwtongvirus dan door wolven en ook loslopende honden pakken hun aandeel. Bovendien zijn nog te weinig boeren bereid een mastin espanol, een Spaanse herdershond, aan te schaffen: een uitstekende waakhond die de wolf aankan.

En niet in de laatste plaats…. schapen zijn gedomesticeerde dieren, dus als we van echte natuur willen spreken dan moeten we ze afdoende beschermen tegen een predator als de wolf; dus ’s nachts achter slot en grendel.

De wolf bepaalt onmiskenbaar sinds zijn terugkeer het dierlijk leven op de Veluwe, het is natuurlijk gedrag. Als wij, mensen, dat niet respecteren zijn wij de verstorende factor, niet de wolf.

Zoals hierboven al vermeld, er waait een andere politieke wind in ons land en dat is te merken aan alle reacties die volgen op publicaties over de wolf. Veel mensen vinden dat het dier niet thuishoort in ons drukbevolkte landje en zijn bang dat het dier hun leven en dat van hun kinderen letterlijk zal verstoren, hoewel de wolf nooit mensen aanvalt, eerder uit de weg gaat. Maar als de mens de wolf niet uit de weg gaat dan is het vervolg onvoorspelbaar. Dat brengt ons weer terug bij de kernvraag: wat voor natuur willen we en als we dat fenomeen natuur willen blijven noemen hoe moet dat er dan uitzien en moeten we dan niet onze bemoeienis met die natuur eerder beperken dan uitbreiden. Natuur mag best gezien worden als een verdienmodel omwille van de houtproductie en recreatiemogelijkheden, maar dat mag niet ten koste gaan van haar kernwaarde: een systeem dat zichzelf in stand houdt. Het lijkt alsof de natuur niets meer zelf mag bepalen, terwijl dat juist haar grootste kracht is.

Desiderius Antidotum