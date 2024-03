Een Stief Kwartiertje: Gemeenschap

Van alle noden waarmee we momenteel als rijk landje te kampen hebben is de woningnood een belangrijke. Een dak boven je hoofd wordt als een mensenrecht beschouwd, maar het zoeken daarnaar levert vooral frustraties op. Daarbij komt dat velen het gevoel krijgen overbevolkt te raken, zeker wanneer we voor iedereen de zo gewenste woonplek willen realiseren en dat in de schaarse ruimte met veel wet- en regelgeving. We zullen dus creatief moeten zijn.

Aan de rand van Doesburg in het Dremptse achterland heeft men een oplossing gevonden, zij het een beperkte, die steeds meer weerklank vindt op het platteland, zeker in de Achterhoek. Boerderij Nijhof is al jaren geleden opgehouden te bestaan en nu de oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken zien mensen dat als een ideale plek om een kleine woongemeenschap te realiseren. De boerderij houdt daarmee een woonbestemming en waar de stallen stonden worden nieuwe wooneenheden gebouwd. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte. Het is gekocht door mensen die zowel uit de omgeving als uit het westen komen en dat levert in eerste instantie misplaatste kritiek op door een deel van de plaatselijke bevolking. Westerlingen zouden over meer geld beschikken en straks gaan klagen over de stank op het boerenland en ander ongemak. Er wordt echter gebouwd op zo’n kleine schaal dat mensen op elkaar aangewezen zijn en dat lijkt me een van de wezenlijke kenmerken van samenleven of zoals we dat in het oosten noemen: noaberschap. Westerlingen kunnen dat weliswaar niet uitspreken, maar het gaat erom dat ze de betekenis ervan snappen. Het zijn uiteraard geen communes, maar verbondenheid is wel heel essentieel. Dat is zowel een opgave als een uitdaging, want onze samenleving is behoorlijk geïndividualiseerd, ook al leven we samen.

Veel boeren hebben geen opvolger of hun kinderen hebben geen zin in een agrarisch bestaan dat ingeklemd zit tussen banken en veevoeder- en veredelingsbedrijven en er daarnaast ook nog sprake is van afhankelijkheid van Europese subsidies. Het vrije buitenleven wordt dan een akker waar met allerlei kunstgrepen een boterham met beleg uitgeknepen moet worden.

Veel boerenbedrijven worden derhalve omgebouwd tot meerdere wooneenheden en dat is weliswaar een druppel op de gloeiende woningplaat, maar gezien de populariteit ervan kan het toch substantieel bijdragen aan de woningnood. We moeten creatief zijn binnen bestaande woonlocaties omdat ruimte een schaars goed is geworden. Zo wordt er in Velp binnenkort verder gewerkt aan het plan IJssel District, een wijk die wordt gebouwd op het terrein van het ziekenhuis. Het gebied wordt “getransformeerd naar een mix van woningen waaronder sociale huurwoningen”. Dat gebeurt door een bouwondernemer die hopelijk geen vastgoedjongen of projectontwikkelaar is, want die hebben vaak een heel andere voorstelling van creatief bouwen dan een opknapper van oude boerderijen.

Het recht op wonen wordt door iedereen erkend, maar aangezien je niet in erkenning kunt wonen moet er gebouwd worden. Het grootste obstakel voor de woningzoekende is echter niet de ontwikkelaar of de vastgoedjongen en ook niet de gemeente of de woningbouwvereniging, maar de medemens. Die maakt nogal eens bezwaar tegen de grootte van de plannen, de hoogte van de woningen, het uitzicht dat verloren gaat, de bomen die moeten wijken, de verwachte overlast etc. Kortom, men zal zeggen dat men heel goed snapt dat er hoognodig gebouwd moet worden, maar liever niet in mijn achtertuin. Vandaar dat een initiatief als Boerderij Nijhof toegejuicht moet worden, want het bevestigt het idee dat we een gemeenschap zijn.

Desiderius Antidotum