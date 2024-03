Een Stief Kwartiertje: De vrijwilliger

De komende zaterdag is de landelijke opschoondag en als we de schoonmakers moeten geloven dan valt er heel wat op te schonen. Mocht u het idee hebben dat dan vooral alle landelijke problemen een goede schoonmaakbeurt krijgen dan moet ik u teleurstellen. Vooralsnog gaat het voornamelijk om zwerfvuil dat een deel van de bevolking in hun vrije tijd bereid is op te ruimen wat een ander deel uit de auto gegooid of gewoon van zich af gepleurd heeft. Het geeft aan hoe het in ons landje en dus ook in onze regio gesteld is. Heel Velp is overigens de afgelopen zaterdag al opgeschoond.

Ik vermoei u niet met wat er allemaal opgeschoond zou moeten worden; zoveel ruimte krijg ik ook niet van de hoofdredacteur. Het feit dat er een landelijke dag van gemaakt moet worden, betekent dat we er met z’n allen zo’n zooitje van hebben gemaakt dat een aantal mensen zich verplicht voelt zich in te zetten voor de grote schoonmaak. Onlangs kenden we ook de actiedag NL-doet en dat ligt in dezelfde sfeer: mensen doen een aantal klussen die weliswaar noodzakelijk zijn, maar waarvoor geen geld beschikbaar wordt gesteld. Zelfs ons koninklijk paar doet iets terug voor hun riante inkomen.

De lijnen van NL-doet en de landelijke opschoondag kunnen we op vele fronten doorzetten. Als we het tot deze twee dagen zouden beperken zou het overal een zooitje zijn en dan hebben we het niet alleen over zwerfvuil. De samenleving wordt voor een steeds belangrijker deel draaiende gehouden door allerlei vrijwilligers, die op allerlei terreinen allerlei klussen verrichten waardoor allerlei nood voorkomen of bestreden wordt. Dat is met name zichtbaar in de zorg. Verpleeg- en verzorgingshuizen draaien uiteraard op professionele zorg, maar als die niet zou worden ondersteund door talrijke vrijwilligers zou het begrip verzorging uitgekleed worden, weliswaar niet tot op het bot, maar het zou een eind in die richting komen.

De landelijke en gemeentelijke overheden werken er echter ook hard aan om de nood van hun inwoners in eerste instantie te laten ledigen door de directe omgeving van de noodlijdende. Het wordt gebracht als een hedendaagse visie op zorg onder het populaire begrip participatie, maar nogal vaak liggen geldgebrek en bezuinigingen eraan ten grondslag. De overheid wil het liefst alleen nog faciliterend zijn in de zin van fraai geformuleerde zinnen in een beleidsnota, waar ze genereus nog een paar duiten aan toevoegt. Het zijn echter vaak de mensen zelf, die met hulp van vrienden en familie de nood moeten ledigen. Het heet NL-doet, maar wellicht is NL-moet meer van toepassing.

Overal zijn tegenwoordig vrijwilligers actief en op zich is dat natuurlijk een goede zaak; we zijn immers allemaal verantwoordelijk voor het wel en wee van de samenleving, al voelt lang niet iedereen die. Mensen worden gemiddeld steeds ouder en een groot deel blijft gelukkig langer fit en zet zich maatschappelijk in, niet alleen in de zorg, maar vooral in natuur en landschap. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland geeft dan ook subsidie voor initiatieven die verhoging van de biodiversiteit, vergroening van buurtpleinen, aanleg van educatieve landschapstuinen of bijenoases bepleiten; al dat werk wordt door vrijwilligers gedaan. Op tal van andere maatschappelijke terreinen gebeurt hetzelfde. Veel mensen willen hun kennis en kunde alsnog graag inzetten. Gemeenten, zorginstellingen, sportverenigingen en belangenverenigingen kunnen alleen nog functioneren dankzij de vrijwilligers. Kortom, vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving. Houd ze in ere.