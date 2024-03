Een gezellige paasmiddag in Voorstonden

VOORSTONDEN – In een idyllische boomgaard in Voorstonden kunnen kinderen op zaterdag 23 maart tussen 13.30 en 16.00 uur zoeken naar paaseieren. Naast het speuren worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals een paasei-race, broodjes bakken, tuinkers zaaien en natuurlijk gezellig spelen en ontdekken. De middag is een initiatief van de beweging #Opladers in samenwerking met Jantine Woldendorp, eigenaresse van deze prachtige plek. #Opladers brengt ouders in contact met elkaar, onder andere door het organiseren van leuke activiteiten. “Door zo’n middag is er ruimte voor ouders om elkaar te ontmoeten, het gesprek met elkaar aan te gaan en even te ontspannen”, aldus Fiona Vloet, aanjager van de beweging. Aanmelden kan via boomgaardvoorstonden@gmail.com. Na aanmelden ontvangen de deelnemers de locatie. Er wordt een eigen bijdrage van 2 euro gevraagd.