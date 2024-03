Drukte van belang bij gratis compost in Dieren

DIEREN – Zaterdag 23 maart konden inwoners in Velp en Dieren gratis compost ophalen. De gemeente Rheden bood haar inwoners deze mogelijkheid als dank voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). In Dieren konden inwoners terecht bij de gemeentewerf. Al gelijk om 10.00 uur was het daar flink druk. Dierenaren kwam gewapend met een schop en zakken naar de werf om de natuurlijke bodemverbeteraar in te laden. Compost stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het regelt de wijze waarop water in een bepaald gebied zich verplaatst en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.

Foto: Aart van Raalte