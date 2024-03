Drie volle zalen voor KDO

LOENEN – De toneelvereniging KDO uit Eerbeek kan jaarlijks rekenen op volle zalen. Ook dit jaar was de zaal van het dorpscentrum De Brink drie keer tot de laatste plaats bezet. Op zondagmiddag moesten er stoelen worden bijgezet om de laatkomers nog een plaatsje te geven.

De bezoekers hebben waar voor hun geld gekregen. Twee uur lang heeft men kunnen genieten van een echte plattelandsklucht met veel komische verwikkelingen waarbij veel is gelachen. Het is voor iedere toneelvereniging een fikse klus om het juiste stuk uit te kiezen, waarvoor men ook de juiste spelers moet hebben. In het komische stuk ’Wat een peerdespul’ van Herman van der Aa konden de Eerbeekse spelers zich heerlijk uitleven. Harry ter Hove, die de hoofdrol speelde, had ook de regie van het spel. Dit was duidelijk te merken aan het vlotte spel, maar ook de humor die er in werd gebracht. Vaak schuilt in de kleine opmerkingen en gebaren de humor.

Het stuk speelde zich af op een boerderij van de vrijgezellen broers Klaas en Geert Siebring. Klaas is een succesvolle veeboer met kwaliteit koeien. Zijn broer Geert (een flinke rol van Henk Jansen) ziet meer in paarden. En als de knecht Evert (Jeroen Huis ín ‘t Veld) zijn zin door zet en paarden gaat kopen is Klaas laaiend. De bom barst en de broers gaan hun eigen gang en willen verdeling van de boerderij en het vee. Meneer pastoor (Willem Rietberg), die veel bij de boeren op bezoek komt, bemoeide zich er ook mee. Maar kon geen rust in de tent brengen. Het werd steeds drukker want broer Geert zochten een springruiter. Ze keken wel raar op dat Alie(Laura Huisman) en José (Jessica Kwant) geen mannen maar vrouwen bleken te zijn, waarbij één met bonte haardos.

Een paartje bazige vrouwen mag in een blijspel niet ontbreken. Voor de rol van de twee zusters van de boertjes waren Petra Gerritsen gevraagd om de rol van Geesje te spelen en Gerry Elsenaar was zus Aaltje. De dames waren met hun rol prima op dreef.

Marian Dielessen deed het goed als Duitse zigeunerin. De postbode (Marit ter Hove) moest ook het een en ander regelen op de boerderij. De souffleuse Wilma Rietberg hoefde maar weinig in actie te komen. Het fraaie koeien en paardendecor was weer bedacht door Harry ter Hove.

Foto: Gerrit van de Pol