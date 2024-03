Drie nieuwe MAR-leden

BRUMMEN – In december vorig jaar heeft de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) Brummen afscheid genomen van twee van haar leden, Henk Venselaar en Willem Elshof. En dus werd op zoek gegaan naar vervanging. De MAR prijst zich gelukkig dat meerdere kandidaten hebben gereageerd op de oproep lid te worden van de adviesraad. Vanaf 1 januari zijn Liesbeth Jansen en Anneke Meijer, beiden uit Eerbeek en Harry Doornink uit Brummen toegetreden tot de MAR. Het College van B en W heeft de benoemingen inmiddels bekrachtigd. Met de komst van drie nieuwe leden, die in hun werkzame leven hun sporen op maatschappelijk gebied hebben verdiend, is de MAR zodanig op sterkte dat er weer sprake is van een evenwichtige taakverdeling. De MAR adviseert het College van B en W, gevraagd en ongevraagd, op het terrein van het sociaal domein, te weten de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

