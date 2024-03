Drie kunstenaars exposeren in Velp

VELP – Met als titel ‘Uit het atelier‘ presenteert Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst tot en met 31 maart een expositie met werk van drie kunstenaars. Hoofdexposant is Michiel Nijkamp; daarnaast is er werk te zien van de door hem uitgenodigde mede-exposanten Renneke van der Linden en Caroline Kortenhorst.

Na zijn afstuderen in 1993 aan de kunstacademie in Arnhem (Vrije Kunst) heeft Michiel Nijkamp zich toegelegd op het maken van werken met gevarieerde structuren. Soms in de vorm van een collage-tekening waarbij een of meerdere elementen het uitgangspunt vormen voor een uitwaaierend lijnenlandschap. Dit is ook min of meer de werkwijze bij zijn tekeningen. De schilderijen zijn vaak landkaartachtige vormen in intense kleuren.

Renneke van der Linden, geboren in Pakistan, woont en werkt in Arnhem. Het merendeel van haar werk bestaat uit olieverfschilderijen op doek, gebaseerd op foto’s die zij maakte tijdens haar reizen naar landen als Kenia, Cuba en China. Vaak combineert zij meerdere foto’s tot nieuwe composities en veroorlooft zich de grootste vrijheid die een schilder kan nemen om een nieuwe werkelijkheid te realiseren.

Caroline Kortenhorst noemt zichzelf beeldmaker. Veelzijdig als zij is vervaardigt ze solo of in groepsverband grote sculpturen voor de openbare ruimte maar maakt ook handzaam werk passend in de intimiteit van de privé-omgeving. Ze tekent, schildert, naait kleding, maakt tassen en hoofddeksels, geeft workshops en declameert haar eigen poëzie.

De expositielocatie bevindt zich aan de Oranjestraat 36a in Velp. Elke zondag in maart is de expositie te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis en de afsluiting is op zondag 31 maart om 15.00 uur.