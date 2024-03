Dorpsfilm van Loenen uit 1961 op TV Gelderland

LOENEN – Omroep Gelderland start eind maart met een serie oude dorpsfilms in het programma ‘Ons dorp’. Op maandag 8 april is Loenen aan de beurt. Er wordt een film vertoond die in 1961 is opgenomen.

De film werd destijds gemaakt op initiatief van het toenmalig bestuur van de afdeling Loenen van de Nederlandse Bon van Plattelandsvrouwen. De film toont het Loenense dorpsleven en geeft een goed beeld van water in die tijd te doen was. Er zijn mooie plekjes te zien, maar ook beelden van de drie Loenense basisscholen: de Kanaalschool, de Dorpsschool en de RK School. Veel kinderen, de ouders van nu, zullen zich er in herkennen. Er werd die dag gestemd in de Dorpsschool en Marten Orges, de Papiervakschool en ook dat is op beeld vastgelegd.

Veel zaken en bedrijven werden die dag bezocht. Twee bestuursleden van de Plattelandsvrouwen, Riek Burgers en Janny Oudbier, gingen met de filmers op stap en komen veelvuldig in beeld als zij de winkels bezoeken. Een lange optocht op de Hoofdweg nabij het Lonapark laat het rijke verenigingsleven van vroeger zien met vooral veel jeugdclubs. Een drietal vrouwenverenigingen loopt mee en op muzikaal gebied had Loenen toen erg veel te bieden.

Het Rode Kruis is actief bij een ongeval aan de Hoofdweg, met hulpverleners en ambulance van de afdeling Loenen, Eerbeek, Hall. Ook de Loenense Vrijwillige brandweer komt op de Vrijenbergweg in actie. Er was geen brand, dus zelf maar een brandje gemaakt.

Programmamaker Ron Harmsen heeft Loenenaren Johan Geerdink en Martien Kobussen gevraagd toelichting te geven bij de beelden.

Deze film wordt op maandagavond 8 april uitgezonden. De eerste keer om 17.15 uur en daarna elk heel uur.

Harmsen is overigens nog op zoek naar andere oude dorpsflilms. In de jaren 60 zijn er zo’n 250 gemaakt in Gelderland, maar die zijn niet overal beschikbaar. Zo zoekt Harmsen nog naar films van Eerbeek.

Bakker Brethouwer, die vroeger aan de Eerbeekseweg een zaak had, komt in de film uitvoerig in beeld