Dominee Jan Ek met emeritaat

BRUMMEN – Jan Ek van de Protestante Gemeente te Brummen neemt na 23 jaar afscheid als predikant van de PKN-gemeente in Brummen.

Dat gebeurt op zondag 10 maart om 10.00 uur in een feestelijke dienst in de Pancratiuskerk in Brummen. Iedereen is daarvoor uitgenodigd.

Dominee Ek startte als predikant in Brummen in 2001 en gaat nu met pensioen, in kerkelijke taal wordt dat ‘emeritaat’ genoemd.

Jan Ek is geboren en getogen in Almelo en is theologie gaan studeren in Utrecht. In 1982 trouwde hij met Dinanda en samen hebben ze drie kinderen gekregen. In 1986 werk Ek predikant in Oosterzee, in 1991 in Makkum en in maart 2001 kwam hij in Brummen terecht.

Ter gelegenheid van dit afscheid van ds. Ek en zijn vrouw worden er op vrijdag 8 maart vanaf 17.00 uur festiviteiten georganiseerd in de Pancratiuskerk. Er is vermaak: herinneringen ophalen, muziek, toespraakjes, verrassingen, een Jan-verhaal en natuurlijk een gezellig samenzijn.