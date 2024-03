Doe Maar tribute in Doesburg

DOESBURG – Liefhebbers van Doe Maar komen vrijdag 8 maart aan hun trekken bij Podium Doesburg. Tributeband Smoorverliefd op Doemaar brengt dan vanaf 20.00 uur zijn nieuwe show.

Smoorverliefd heeft in tien jaar een flinke reputatie opgebouwd als dé Doe Maar tributeband. Met respect voor het originele materiaal maken de muzikanten van een optreden een waar feest. Natuurlijk gestoken in strakke jaren 80-outfits. De band heeft in de Rotterdamse entertainer Guus Bok een nieuwe frontman gevonden.

Dit concert bij Podium Doesburg heeft alleen staanplaatsen. Kaarten kosten 15 euro en zijn online te reserveren.

podiumdoesburg.nl