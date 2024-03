Dierense exposeert in Velp

VELP – Ineke Rethans uit Dieren exposeert sinds maandag 4 maart in ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp. Ineke houdt van heldere kleuren en combineert deze tot uitbundige creaties. Deze kunnen zowel een figuratieve als een abstracte basis hebben. De inspiratie haalt ze uit de combinatie van de kleuren om haar heen. Dit kan iets uit ‘het leven’ zijn maar ook van een foto. Ineke maakt graag abstracte schilderijen in gemengde techniek, vaak met acrylinkt-en of verf. De expositie is te zien in de lichtstraat van het ontmoetingscentrum.

