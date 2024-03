Dierense bluesrockband in Theothorne

DIEREN – Zondag 17 maart is er weer een editie van Locals Live in Dieren. Een thuiswedstrijd voor de Burt Mayer & Friends met de Dierense Henk Tenkate, Chris Meurs en Burt Mayer in de gelederen. Wouter Cats maakt het kwartet compleet. De band speelt herkenbare blues rock met gerelateerde covers in een eigentijds jasje. Denk daarbij aan ZZTop, Cream, Jimi Hendrix, Gary Moore, maar ook met de betere nummers van Nederlandse bodem als Cuby and the Blizzards, Sweet d’Buster, Herman Brood, Focus, Flavium en Gruppo Sportivo.

De band speelt vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis.