Dick Berends erelid vogelvereniging de Edelzanger

BRUMMEN – Maandagavond 26 februari is Dick Berends, tijdens de jaarvergadering van de Edelzanger in Brummen, benoemd tot erelid

Dick is al vanaf 1968 lid van vogelvereniging de Edelzanger. Hij heeft in die vele jaren verschillende werkzaamheden voor de vereniging gedaan. Maar vooral kantinewerkzaamheden waren zijn ding. Hij verzorgde hiervoor de inkoop en als er activiteiten waren, dan was hij de man die zorgde voor de drankjes en bij de leden voor de wel bekende gehaktballen van Dick. Ook de zaal en toiletten kregen na een activiteit een schoonmaakbeurt. Maar ook Dick wordt een dagje ouder en hij heeft aangegeven dat het kantinewerk hem een beetje te veel wordt. Hij heeft dit werk 28 jaar met veel passie gedaan. Hij blijft wel lid van het bestuur dus de grote betrokkenheid met de vereniging blijft. Op de ledenvergadering kreeg Dick lovende woorden van de voorzitter en een oorkonde. Zijn vrouw kreeg een mooie bos bloemen.