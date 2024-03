Diamanten huwelijk John en Stien Hendriks

SPANKEREN – Woensdag 13 maart waren John en Stien Hendriks uit Spankeren zestig jaar getrouwd. De ‘vonk’ sloeg over op de Laag-Soerense brug toen ze vijftien jaar oud waren.

Het echtpaar heeft drie kinderen (Monique, Marcel en Simone), zes kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en er is ook nog een achterkleinkind op komst. John Hendriks deed de LTS in Doesburg en de MTS in Apeldoorn.

Op achttienjarige leeftijd ging hij aan de slag bij Hoekloos als landmachinist. Op 25-jarige leeftijd kwam hij bij de politie in Amsterdam terecht. Vervolgens werd hij bewaker bij de Nederlandse Bank en isolatiemonteur bij de Weena in Rotterdam. Daarna kwam hij op kantoor terecht bij de papierfabriek De Hoop in Eerbeek; daar werkte hij achttien jaar. Hij besloot zijn loopbaan bij de COA.

Sinterklaas

John was 48 jaar Sinterklaas in de gemeente Rheden bij bedrijven en particulieren thuis. Ook was hij kerstman, clown en paashaas bij verschillende feestelijke gelegenheden. John is gek van voetbal en kwam vroeger bij de Dierense Boys en de laatste jaren is hij ieder weekend bij VV Dieren als trouwe supporter van het eerste elftal.

Coupeuse

Stien Hendriks deed de huishoudschool in Brummen en daarna de opleiding tot coupeuse. Ze werkte zestien jaar bij Gelders Hof te Dieren als interieurverzorgster. Daarnaast paste ze veel op de kleinkinderen. Ze is erg zorgzaam voor iedereen. Stien werkt graag in de tuin en sport elke zaterdag trouw bij de sportschool in Brummen.

Samen zijn ze jarenlang lid geweest van carnavalsvereniging de Deurdauwers en in 2008 waren ze prins en prinses. Ook hebben ze veel gevaren met hun boot (de Notre Ami) die in de haven van De Steeg lag. Nu fietsen ze veel samen op de Posbank. Ze wonen nu 45 jaar op de van Broekhuysenhof te Spankeren.