Dialect Top 20 bij RTV VoorstVeluwezoom

TWELLO – De maand maart is uitgeroepen tot de dialectmaand. In deze maand wordt veel aandacht besteed aan de streektaal. Ook de streekomroep VoorstVeluwezoom in de gemeenten Voorst en Brummen wil hier aandacht aanbesteden. Wekelijks is er op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur het dialectprogramma ‘Mo’j is luusteren’ met praatjes, verhalen, gedichten en muziek in de streektaal.

De komende uitzending op zaterdag 30 maart krijgt een bijzonder tintje. Martien Kobussen heeft weer een dialect Top 20 samengesteld. Twee uur lang worden de leukste liedjes van het afgelopen jaar in de streektaal gedraaid door Joop Hezeman en Leo Hulleman. Tussendoor vertelt Kobussen allerlei wetenswaardigheden over het dialect en activiteiten in de streektaal.

De weerman Mark Wolvenne uit Twello komt aan het woord. Hij gaat vertellen welk voorjaarsweer er verwacht wordt. Er is een verhaal van Jan Groot Zevert en ‘Riemsels uut de streek’.

Ter afwisseling is er ook een quizje. Het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat ook de streektaal promoot, stelt een paar vrijkaarten beschikbaar voor de uitvoering op zaterdag 8 april in Het Boshuis in Klarenbeek. Er kan tijdens de uitzending naar de studio gebeld worden naar 0571-271722. ‘Mo’j is luusteren’ wordt zaterdagmorgen rechtstreeks uitgezonden via de ether in de gemeente Brummen 107.5 FM en Voorst 105.3 FM en overal waar men is via internet en kabel TV.. Herhalingen zijn er op woensdag van 17.00 tot 19.00 uur.