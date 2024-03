“De stress en buikpijn raak je allebei kwijt”

RHEDEN – Wethouder Gea Hofstede bezocht afgelopen week de Formulierenhulp tijdens de Week van het Geld. Ze hoopt dat mensen die het nodig hebben een beroep doen op dit initiatief van Humanitas. “Het werkt ontzorgend.”

“Ik ben weer fantastisch geholpen”, zegt een man terwijl hij zijn hand opsteekt en de deur uitloopt. Het is een gewone donderdagochtend in het Dorpshuis in Rheden. Mensen lopen in en uit. In de garderobe zitten twee mensen. Ze wachten tot ze aan de beurt zijn voor de Formulierenhulp. Ondertussen zijn in zaal 1 twee vrijwilligers al druk in gesprek met twee andere hulpvragers.

De Formulierenhulp van Humanitas bestaat sinds 2018 in de gemeente Rheden. Tijdens inloopspreekuren in Velp, Dieren en Rheden kunnen mensen vragen stellen over het invullen van formulieren en het aanvragen van vergoedingen. Ook kunnen ze er terecht voor informatie en praktische hulp bij de financiële administratie. En de laatste tijd zijn de vrijwilligers ook heel druk met het helpen aanvragen van de energietoeslag. De gemeente Rheden stelt die niet alleen ter beschikking voor mensen met lage inkomens maar ook inwoners met een middeninkomen kunnen die toeslag aanvragen. Dat kan tot 1 juni van dit jaar.

Erg druk

Het is even na 11.00 uur en wethouder Gea Hofstede komt binnen. Ze neemt de tijd om te spreken met alle betrokkenen. “We hebben het de laatste tijd heel erg druk”, zegt Gea Bouwers van Humanitas. “Normaal komen er vijf mensen op een ochtend maar er zijn al meerdere keren wel 15 mensen geweest.” Het doet haar goed. “Er zijn mensen die zonder de energietoeslag niet kunnen rondkomen.”

Wethouder Hofstede is ook blij dat inwoners de ondersteuning weten te vinden. “Ik hoop van harte dat de drempel om hulp te vragen verdwijnt. Het werkt ontzettend ontzorgend. Als je buikpijn hebt omdat je niet weet of je financieel het einde van de maand wel haalt … Dan kun je ook niet goed voor je kinderen zorgen en dan kun je je ook niet focussen op je werk. Met hulp ontstaat er ruimte om weer andere dingen te gaan doen. De stress en buikpijn raak je allebei kwijt.”

De inloopspreekuren zijn op maandag in Het Duynhuis in Dieren (9.30 tot 11.30 uur), op woensdagmiddag in Buurthuis De Poort in Velp (13.30 tot 15.30 uur) en op donderdagmorgen in het Dorpshuis in Rheden (9.30 tot 11.30 uur).

Foto: Linda Stelma

dorpshuisrheden.info

Bijschrift: Wethouder Gea Hofstede in gesprek met vrijwilliger Frank van Dorsten en een hulpvrager.