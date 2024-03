DIEREN – Op 10 maart treedt de band Mobiele Eenheid op in de Oranjerie in Dieren. Het repertoire bestaat uit heel diverse covers die vrijwel iedereen kent. Van Doe Maar en Herman Brood tot Abba en Harry Styles en van 1963 tot 2024. De band speelt van 15.00 tot 17.00 uur in het Carolinapark in Dieren-Zuid.