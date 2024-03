Dartfreakz winnen darttoernooi Drempt

DREMPT – Team De Dartfreakz heeft het BCB-koppeldarttoernooi gewonnen dat op zaterdag 24 februari werd gehouden in het Dorpshuis Drempt.

Niels Blikman en Mark Hoefsmit wonnen in de finale met 4-2 van Mark Schlaghecke en Jeremi Ouwehand (Picobello Bv). In de verliezersfinale stonden team Kat en Wol (Jordy Katgert en Wessel Wolsing) en team Sjonnie (Silvan Koenders en Jorn Koenders) tegenover elkaar. Trotse winnaar werd team Sjonnie. De prijs voor de hoogste finish in de poulefase ging naar Frank Tieben van team 50+ met 136.

Dorpshuis Drempt bedankt de organisatie van dit jaar: Mark Besselink en Thijs Hammink. Het was de vijfde maal dat dit toernooi werd georganiseerd in het Dorpshuis Drempt. Maar liefst 56 teams deden mee.