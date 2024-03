Damherten tijdens een wolventocht

RHEDEN – Nu de wolf weer terug in Nederland is, houdt Natuurmonumenten ‘wolventochten’ vanaf het Bezoekerscentrum in Rheden. Groep 8 van basisschool Daalhuizen in Velp liep afgelopen week mee met gids Tonnis Boersma.

“Kijk, een wolf!”, wijst een van de kinderen. De groep is nog maar net vertrokken vanaf het Bezoekerscentrum als de uitroep klinkt. Over het pad iets verderop loopt een flinke hond. Tonnis Boersma van Natuurmonumenten zet de groep stil. “Je maakt nu een grapje”, zegt hij. “Maar twee weken geleden liep hier op deze plek echt een wolf. Er is zelfs een filmpje van gemaakt.” De kinderen zijn onder de indruk.

Een meisje steekt haar vinger op. Als ze haar beurt krijgt, wijst ze op de schapen iets verderop. “Als hier ook wolven lopen, waarom zijn er dan geen wolvenwerende hekken rondom de schapen?” Ja, dat is een goeie vraag. Boersma neemt de groep mee naar de omrastering. “Er komt ’s nachts stroom op dit hek en er zit ook nog een tweede hek verderop”, zegt hij. Maar inderdaad, het zou nog beter kunnen. Boersma geeft de omheining het cijfer 6 als het gaat om bescherming tegen wolven.

Voordat de 23 kinderen het bos ingingen, hebben ze eerst een lesje over wolven gehad in het Bezoekerscentrum. In een filmpje over de wolf van de provincie Gelderland wordt de recente geschiedenis van het roofdier in Nederland uit de doeken gedaan. Er wordt ook verteld dat wolven contact met mensen zoveel mogelijk zullen vermijden.

Natuurweek

Leerkracht Ester de Jong is deze week al meerdere keren met haar groep 8 de natuur ingegaan. “We hebben een Natuurweek”, vertelt ze. De kinderen zijn onder meer naar Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp geweest en hebben struiken geplant op een islamitische begraafplaats in de buurt. Ondertussen houdt de gids een stuk plexiglas omhoog met een ‘spoor van de wolf’. “Kijk, die man heeft een hondendrol in glas”, zegt een van de meisjes. Het blijkt poep van een wolf.

“Waar denk je dat je wolvenpoep kunt aantreffen?”, vraagt Boersma. Hij geeft het stuk plexiglas aan een van de jongens. “Leg het maar neer, waar je denkt dat de poep zou kunnen liggen”, moedigt de gids hem aan. Een eerste poging is vlak naast het pad. Een tweede groep 8’er legt de drollen bij een boom. Het blijkt fout. Een wolf legt zijn drollen gewoon op het pad. “Hij wil duidelijk maken dat hij de baas is in dit gebied. En ja, wolven gebruiken gewoon onze paden. Door hun poep daar achter te laten, geven ze een hele duidelijke boodschap: dit is mijn gebied.”

Fietssleuteltje

De groep wordt wat onrustig. Er gebeurt ondertussen van alles. Twee jongens stoeien met elkaar, een meisje maakt zich zorgen omdat ze haar fietssleuteltje kwijt is en weer anderen doen een stapje opzij als ze zien dat ze vlak bij een dikke regenworm staan. Het is tijd voor het ‘tienuurtje’. De kinderen doen zich tegoed aan hun meegebrachte appels, bananen en boterhammen. “Mag je het klokhuis gewoon weggooien?”, vraagt iemand. Nee, dat mag niet, zegt Boersma. Even daarvoor heeft hij nog uitgelegd dat je als mens nooit voedsel moet achterlaten in de natuur. Als dat te veel gebeurt, gaan wolven voedsel associëren met mensen en worden ze tam. “En dat is voor niemand goed.”

Boersma heeft de kinderen al uitgelegd dat de kans dat ze echt een wolf tegenkomen vandaag heel klein is. Maar dan volgt er toch nog een verrassing. Iets verderop staan een paar wandelaars stil. Ze wijzen ergens naar. Boven op een heuveltje, door de bomen zijn herten zichtbaar, een stuk of vijf, zes. “Damherten”, weet Boersma. “Die laten hun gewei pas later vallen.” En ja, de kinderen mogen best wat dichterbij komen. “Maar niet rennen”, zegt Boersma nog snel. “En op het pad blijven.” Even later vertelt hij dat het gedrag van de herten veranderd is sinds de wolf weer terug is. “Vroeger liepen mannetjes- en vrouwtjesherten niet per se samen door het bos. Maar tegenwoordig wel, ter bescherming.”

Foto: Linda Stelma

Bijschrift: Kinderen van basisschool Daalhuizen gaan met de boswachter op zoek naar sporen van wolven.

Natuurmonumenten biedt wolventochten aan vanaf Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden voor kinderen uit groep 7 en 8. De kinderen krijgen informatie over de wolf en leren wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Verder gaan ze op zoek naar sporen, mogen ze huilen als wolven en gaan ze filosoferen over hoe we als mens over natuur denken. Een activiteit met de boswachter kost 60 euro per klas. Aanvragen kan via b.veluwezoom@natuurmonumenten.nl