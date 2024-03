Cursus ontwerpen in de Tuin van Sjef

VELP – Vanaf maandag 18 maart vindt in de Tuin van Sjef in Velp de cursus ‘Ontwerp je eigen tuin’ plaats. In vijf lessen van 2,5 uur werken deelnemers toe naar een ontwerp voor hun tuin of tuintje.

De cursus is geschikt voor iedereen met een tuin(tje) en de wil om daar iets moois van te maken. Deelnemers krijgen veel informatie, maar zijn ook praktisch bezig. Ook krijgen ze soms opdrachten voor thuis mee. Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het nut van groene tuinen, die wat extra’s te bieden hebben voor vogels, insecten en andere dieren. De cursus vindt plaats in de Tuin van Sjef, een natuurtuin middenin een woonwijk in Velp. Het is gelijk een mooie gelegenheid om deze tuin te leren kennen en hierin inspiratie op te doen.

De cursus vindt plaats op maandagavond 18 en 25 maart en maandagavond 8, 15 en 22 april van 19.00 uur tot 21.30. Opgeven kan door het sturen van een mail naar marleenmalais@kpnmail.nl. De cursus kost 100 euro per persoon.

detuinvansjef.nl