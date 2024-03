Cursus Klik & Tik in Dieren

DIEREN – Iedereen die meer ervaring op wil doen met de computer en internet, kan de gratis cursus Klik & Tik volgen in de bibliotheek in Dieren. Deelnemers leren in acht lessen typen, e-mailen en surfen op het internet. Ze gaan websites opzoeken, e-mailen, downloaden en dingen aanvragen, maar leren ook hoe ze sociale media gebruiken, kunnen whatsappen en filmpjes kijken op YouTube. Deelnemers aan de cursus maken gebruik van laptops van de bibliotheek, maar mogen ook hun eigen laptop of tablet meenemen. Het geleerde kan thuis in de praktijk worden gebracht.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur. De eerste les is vrijdag 15 maart van 10.00 tot 12.00 uur. De cursus is gratis en lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig. Aanmelden en vragen stellen kan via 0313-415476 of dezoomerij.nl/klikentik.