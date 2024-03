Contactgroep over verlies en rouw

BRUMMEN – Stichting Welzijn Brummen start woensdag 13 maart met de contactgroep ‘Omgaan met verlies’. Deze groep biedt plek aan acht mensen die onlangs of langere tijd geleden iemand hebben verloren en een weg zoeken om hiermee om te gaan. Het kan helpend zijn om meer te weten over hoe een rouwproces in het algemeen werkt, om vervolgens je eigen proces in beeld te krijgen. Daarnaast is gebleken dat wanneer ‘gelijkgestemden’ in contact komen met elkaar, dit helpt om met eigen verdriet om te gaan.

De deelnemers aan deze contactgroep staan stil bij hun eigen manier van omgaan met verlies en komen in contact met lotgenoten. Ze kunnen in een veilige omgeving hun hart luchten, steun geven en ontvangen en hun verdriet en zorgen delen. “Je leert het verlies niet te verwerken, maar je leert het verlies anders vast te houden”, aldus Karin van Aalst, deskundige professional op het gebied van verdriet, verlies en rouw, die de groep begeleidt.

Er zijn vier bijeenkomsten op woensdagmorgen 13 en 27 maart en 10 en 24 april van 10.00 tot 11.30 uur in Plein Vijf in Brummen. Daarna wordt door de groep besloten om eventueel maandelijks met elkaar in contact te blijven. Deelname is gratis. Aanmelden kan bij Karin van Aalst, k.vanaalst@welzijnbrummen.nl. Zij neemt contect op en samen wordt beslist of deelname passend is. Zelf bellen kan op woensdag en donderdag naar 0575-561988.