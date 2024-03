Connect Voices zoekt mannen

LAAG-SOEREN – Wereldmuziekkoor Connect Voices uit Laag Soeren bestaat vijftien jaar. Dit najaar geeft het koor een jubileumconcert en is daarvoor op zoek naar mannelijke koorleden. Tenoren en bassen met en zonder zangervaring zijn welkom om op projectbasis mee te werken aan het concert. Koorlid Jorge uit Dieren vertelt: “Zingen is heerlijk ontspannen! En de groep mensen is ook supergezellig.”

Connect Voices is een wereldmuziekkoor. Er worden liederen in verschillende talen gezongen. Dit varieert van Zweeds tot Afrikaans en van Engels tot Frans. Het koor bestaat uit zo’n twintig leden.

Belangstellenden zijn welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te doen tijdens de aankomende repetities. Er wordt elke twee weken gerepeteerd op dinsdagavond, van 19.45 tot 21.45 uur in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 5 en 19 maart. Aanmelden kan via info@connectvoices.nl.

connectvoices.nl