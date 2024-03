Collecteweek ZOA

REGIO – In de week van 25 tot en met 30 maart gaan vrijwilligers in de regio collecteren voor ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor vele mensen die slachtoffer zijn van oorlogen, natuurgeweld en onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is. ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. De medewerkers van ZOA proberen de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt wereldwijd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties ondersteunen. ZOA roept op om ruimhartig te doneren.

zoa.nl