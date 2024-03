Collectanten gezocht Doesburg

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas organiseert al meer dan 30 jaar de collecte voor het fonds voor gehandicaptensport op de Beinum. Zij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te sporten. Er wordt nog gezocht naar collectanten voor de Zanderskamp (even nummers) Breedestraat, Geerhuizen, Potsmaat (even nummers), Hermaat nrs 88 t/m 191, Blomenbrinck, te Wyle en Grote Biesem. De collecte wordt gehouden in de week van 2 tot en met 6 april.

Mensen die bereid zijn zich in te zetten voor dit goede doel, kunnen contact opnemen via voorzitter@unitasdoesburg.nl of tel. 0637332834.