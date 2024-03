DOESBURG – Cobi ten Kate, kunstenaar uit Dieren, exposeert in maart bij kunstwinkel De Timmi in Doesburg. Openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Cobi schildert koppen of landschappen in acryl of olieverf. Ook werkt ze graag met monoprint en collages, meestal gecombineerd met inkt. In de expositie zijn verschillende werkwijzen te zien.