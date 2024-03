CDA Rheden: inwoners tégen zonnepark A348

GEM. RHEDEN – “Het beschermen en versterken van natuur en landschap heeft de hoogste prioriteit, een zonneveld tussen de op- en afrit van de A348 is geen goed idee”, vinden de inwoners van de gemeente Rheden. Dat concludeert de lokale afdeling van het CDA, dat inwoners een paar weken geleden om hun mening vroeg.

Er zijn plannen om een zonnepark te realiseren tussen de op- en afrit van de A348, waar die uitkomt op de N317 – Ellecomsedijk. CDA Rheden vroeg zich af wat inwoners van de gemeente eigenlijk het liefst met dit stukje grond zien gebeuren en vroeg hen daarom hun mening te geven.

De fractie kreeg 39 reacties. “34 keer een pleidooi voor natuurbehoud, 4 keer vóór een zonneveld en 1 keer geen mening”, meldt fractielid Peter Paul Geelen, die spreekt van ‘een krachtig signaal’. “Wat vooral opvalt is dat het onderwerp veel mensen aan het hart gaat. Inwoners zijn er echt voor gaan zitten en hebben ons uitgebreide en gepassioneerde mails gestuurd.”

Volgens het CDA wil zowel de gemeente als provincie Gelderland medewerking verlenen aan realisatie van het zonnepark. “Maar nu duidelijk is geworden dat veel inwoners een andere richting op willen, vinden wij dat de gemeenteraad in actie moet komen”, aldus Geelen. Het is uiteindelijk aan de raad om te beslissen over de definitieve bestemming van dit stukje land.

CDA Rheden verwelkomt nieuwe reacties. Die kunnen worden doorgestuurd via cda.pp.geelen@rheden.nl.