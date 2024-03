BuurtBand van start in Brummen

BRUMMEN – Dinsdag 2 april starten er twee BuurtBands op initiatief van Linda Arnoldus, Makelaar amateurkunst en cultuurbeoefening in de Stedendriehoek. Tijdens deze kick-off mag iedereen die samen muziek wil maken mee komen doen, met of zonder instrument, met of zonder muzikale ervaring. Ook in Brummen gaat die dag een BuurtBand van start in de Pancratiuskerk.

Tijdens een landelijk cultureel congres werd Linda Arnoldus enthousiast door de presentatie van de BuurtBand en bedacht ze hoe mooi het zou zijn dit concept ook in de Gelderse Stedendriehoek te kunnen lanceren. Samen met de bedenkers van Fort van de Verbeelding uit Utrecht worden nu de eerste BuurtBands in het oosten van het land opgericht in de gemeenten Brummen en Zutphen. Op 2 april is om 15.45 uur de aftrap in de Pancratiuskerk in Brummen. Daarna wordt er elke dinsdag van 15.45 tot 17.15 uur gerepeteerd.

BuurtBands zijn toegankelijke, veelkleurige kleine orkesten van diverse samenstellingen op openbare buurtlocaties. De BuurtBand is voor iedereen, om deel te nemen hoef je niet muzikaal te zijn en deelname is gratis. Voor deelnemers die geen eigen instrument hebben, zijn er goede instrumenten waarop ze gelijk kunnen spelen. Er wordt onder andere gespeeld op laagdrempelige instrumenten als batphones (grote gestemde pvc-buizen) en schellenbomen. Deelnemers die een eigen instrument bespelen kunnen deze meenemen, er wordt gezorgd voor partijen of meespeelfragmenten. Er zal toegewerkt worden naar een optreden op 13 juli.

amateurkunst@muzehof.nl