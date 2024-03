Business & Shopping: Rust en ruimte in je hoofd en je lichaam

DIEREN – Verlang je naar meer balans, rust en ontspanning in je hoofd en je lichaam? Lisette Westenbroek, energetisch coach bij praktijk ‘Aluna Coaching’, kan helpen met het doorbreken van hardnekkige patronen. Zij combineert coaching met reiki en chakra-healing vanuit een holistische werkwijze. Dit houdt in dat zij mensen als geheel ziet en zich niet alleen richt op de behandeling van symptomen, specifieke problemen of klachten. Na elke behandeling ervaren klanten diepe ontspanning, meer inzicht en zijn energieblokkades weggenomen.

Daarnaast organiseert Lisette vrouwencirkels. Een vaste groep van 4 tot 6 vrouwen komt maandelijks bij elkaar om te ontmoeten, verbinden, delen en helen. Bij voldoende aanmeldingen begint een nieuwe groep op 12 september 2024, van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via de website of per mail.

www.aluna-coaching.nl

lisette@aluna-coaching.nl