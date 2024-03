Brummen zoekt nieuwe dorpsdichter

GEM.BRUMMEN – De gemeente Brummen zoekt een nieuwe dorpsdichter. De huidige dorpsdichter Chris Ros startte in juni 2022 en haar termijn loopt binnenkort af. Ros is de vierde in de rij na Laurens Hoevenaren, EVA en Marije Verbeeck. Brummen kreeg in 2016 voor het eerst een dorpsdichter.

Kandidaten, woonachtig in de gemeente Brummen, worden verzocht om zich te melden bij de werkgroep Taalmarkt. Aanmelden kan tot 30 april door een motivatie en gedicht te sturen over de gemeente Brummen naar

taalmarkt@brummencultuur.nl. Voor het opvragen van aanvullende informatie is dit mailadres ook geschikt. Een andere voorwaarde is dat de dichter eerder werk heeft gepubliceerd dan wel ermee naar buiten is getreden zodat een indruk kan worden verkregen van diens vakmanschap.

Het dorpsdichterschap is volgens de gemeente Brummen en de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting belangrijk, want poëzie is een uiting van emotie en verstand en kan een samenbindende factor zijn tussen burgers, met name in roerige tijden, bij bijzondere gebeurtenissen en herdenkingen.

De dorpsdichter heeft als taak de gevoelens van de burger te verwoorden in poëzie. De term dorpsdichter geeft aan dat het gaat om iemand die kennis heeft van en gevoel bij dat wat zich in de dorpen en buurtschappen van de gemeente Brummen afspeelt. Van de dorpsdichter wordt het volgende verwacht: de dichter maakt 5 tot 6 keer per jaar een nieuw gedicht. De dichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op ontwikkelingen in de Brummense samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een manier die grote delen van de bevolking aanspreekt. De gedichten worden geschreven in het Nederlands. De dichter zal voor de taak van dorpsdichter voor twee jaar beschikbaar zijn. De dichter is bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit eigen werk. De dorpsdichter wordt waar nodig ondersteund door de werkgroep Taalmarkt. De uiteindelijke keuze voor een nieuwe dorpsdichter wordt gemaakt door een 3-koppige jury die bestaat uit de huidige dorpsdichter, de voorzitter van de Culturele Stichting en een vertegenwoordiger van de werkgroep Taalmarkt.