Brummen wil mening inwoners over omgeving

BRUMMEN – De gemeente Brummen roept inwoners op een vragenlijst in te vullen over de inrichting van hun leefomgeving. Waar komen bijvoorbeeld nieuwe woningen? Hoe ziet het landelijk gebied er in de toekomst uit? En welke voorzieningen mist u in gemeente Brummen?

De vragenlijst is beschikbaar via brummen.nl/omgevingsvisie. De gemeente hoopt op ‘uw waardevolle input om de omgevingsvisie verder vorm te geven’. Brummen werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een beleid over de fysieke leefomgeving en gaat over de lange termijn. “We beschrijven wat belangrijk is volgens onder andere inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen in de omgeving waarin inwoners wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen.

Met de resultaten van de vragenlijst wil de gemeente de juiste keuzes maken op het gebied van wonen, groen, milieu, natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid, verkeer, energie, recreatie en toerisme, leefbaarheid, sociale samenhang, gezondheid, economie en erfgoed. “Uw mening is dus van groot belang om invulling te geven aan de omgevingsvisie. Uiteindelijk leggen we de visie aan u voor en daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad”, aldus Brummen

Naast de vragenlijst komt er ook een burgerklankbordgroep: het O-LAB. In deze groep gaat het over de toekomst van de omgeving van onze gemeente. Aanmelden kan via brummen.nl/omgevingsvisie. Inschrijven voor het inwonerspanel van Brummen is overigens ook nog steeds mogelijk voor iedere inwoner van de gemeente Brummen van 16 jaar en ouder. Ongeveer driemaal per jaar kunnen panelleden hun mening geven over een actueel onderwerp. Inschrijven voor het inwonerspanel kan via brummenspreekt.nl.